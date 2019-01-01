بعثة الوصل الإماراتي تصل جدة لمواجهة الأهلي بكأس زايد

مباراة الذهاب بين فريقي الأهلي والوصل في دبي كانت قد انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق

فيسبوك تويتر ماجد جزر

وصلت منذ قليل إلى جدة بعثة فريق الوصل الإماراتي استعدادا لخوض مباراة الإياب في دور الثمانية لمسابقة كأس زايد للأندية العربية الأبطال أمام الأهلي.

مباراة الذهاب بين فريقي الأهلي والوصل في دبي كانت قد انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ومن المنتظر أن يجري الفريق الضيف حصتين تدريبيتين إحداهما على ملعب المباراة (الجوهرة المشعة).

من جهة ثانية قررت إدارة النادي الأهلي شراء (10 آلاف تذكرة) من التذاكر الموحدة لمواجهة الأهلي والوصل ضمن إياب دور الثمانية من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال وتقديمها للجماهير الأهلاوية الراغبة في حضور المباراة لدعم الفريق في مواجهته الحاسمة.

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يُذكر أن نادي الوصل يحتاج للفوز بأي نتيجة من أجل مواصلة المشوار والتأهل في البطولة العربية، أو التعادل بنتيجة أكبر من 2\2.