بظهور بيريز.. الإعلان عن قائمة أغنى 100 شخص في إسبانيا

ظهر فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني في مركز متقدم إلى حد كبير في قائمة مجلة فوربس الأمريكية لأغنى 100 شخصية في إسبانيا.

ومثل كل عام، أصدرت مجلس فوربس الأمريكية المتخصصة في عالم الأعمال والاقتصاد، قائمة أغنى 100 شخص في إسبانيا، والتي شهدت تغييرات عديدة في عام 2021.

وإلى جانب فلورنتينو بيريز، يوجد اثنين من المنتمين لعالم كرة القدم في قائمة أغنى 100 شخص في إسبانيا، هما فرناندو رويج رئيس نادي فياريال، وميجيل أنخيل جيل المدير التنفيذي في أتلتيكو مدريد.

ما هي قيمة ثروة بيريز؟

وظهر بيريز في المركز الثاني عشر في القائمة، بثروة إجمالية تصل إلى مليار و700 مليون يورو.

ورغم أن مجموعة "ACS" للبنية التحتية التي يرأسها بيريز قد خسرت 37% من قيمتها في سوق الأسهم منذ عام 2019 بسبب الجائحة، إلا أن الوضع تغير بعض الشيء مؤخرًا.

ومنذ مارس الماضي، تمكنت المجموعة من مضاعفة رأسمالها ليصل إلى 7.1 مليار يورو.

فيما احتل فرناندو رويج ألونسو، رئيس نادي فياريال، المركز 15 في القائمة، بثروة إجمالية تبلغ مليار و400 مليار يورو.

رويج يمتلك مجموعة "Pamesa" للسيراميك، وهي واحدة من أكبر خمس مجموعات في هذا المجال على مستوى العالم.

أما ميجيل أنخيل جيل، المدير التنفيذي في أتلتيكو مدريد، فاحتل المركز 67 في قائمة أغنى 100 شخص في إسبانيا، بثروة إجمالية تبلغ 400 مليون يورو.

رياضيون لم يدخلوا القائمة رغم ثروتهم

ورغم عدم دخولهم القائمة المكونة من 100 شخص، إلا أن كل من رافاييل نادال أسطورة التنس وفرناندو ألونسو نجم سباقات فورمولا 1، يملك 225 مليون يورو.

أما على صعيد كرة القدم، فإن ثروة كل من سيرخيو راموس، وأندريس إنييستا، وجيرارد بيكيه تصل إلى 100 مليون يورو.

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