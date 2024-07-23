بطريقة غريبة .. رئيس الاتحاد يُؤكد التعاقد مع موسى ديابي

الصفقة الحلم للعميد

أكد لؤي مشعبي، رئيس نادي الاتحاد، الأخبار المثارة أخيرًا حول حسم النادي لصفقة موسى ديابي من أستون فيلا الإنجليزي، ولكن بطريقة غريبة تمامًا!

المصادر الصحفية أجمعت على نجاح العميد في التوصل لاتفاق مع الفيلانس حول ضم الجناح الفرنسي مقابل 55-60 مليون يورو، مشيرة إلى أنه سيصل إلى إسبانيا، حيث معسكر الفريق الإعدادي للموسم الجديد، خلال الساعات القليلة القادمة.

الاتحاد ودع فجر اليوم نجمًا جديدًا من نجومه الذين ساهموا بقوة في عودته لمنصات التتويجالاتحاد ودع فجر اليوم نجمًا جديدًا من نجومه الذين ساهموا بقوة في عودته لمنصات التتويج، وهو المغربي عبد الرزاق حمدالله، والذي انتقل إلى الشباب وتم الإعلان عن ضمه من الفريق العاصمي بطريقة مذهلة نالت إعجاب الجمهور السعودي أجمع.

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أحد مشجعي الاتحاد على منصة إكس، أبو كنان، كتب بعض التفاصيل حول موعد قدوم ديابي إلى إسبانيا، ليرد أحد المشجعين قائلًا "نريد إعلان بقوة إعلان حمدالله للشباب" وقد وجه الحديث إلى رئيس الاتحاد، والذي يدوره رد قائلًا "أقوى بكثير" مع إضافة بعض الرموز الحماسية.

جمهور العميد تداولوا رد مشعبي ووصفوه بالإعلان الرسمي للصفقة الحلم، وقد أبدوا سعادتهم الغامرة بها وطالبوا بسرعة حسم صفقة حارس المرمى، خاصة في ظل الحديث عن مفاوضات جارية حاليًا مع مانشستر سيتي حول إيدرسون.