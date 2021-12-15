بشرى سارة للمهتمين بهالاند بسبب قرار من الفيفا!

كرة القدم على وشك الدخول في صراع جديد بالأيام المقبلة، إن صبّ هذا الصراع في مصلحة أحد، فبالتأكيد سيكون في مصلحة الأندية الراغبة بالتعاقد مع إرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند.

يتعلق الأمر برمته بالقرار الذي بات وشيكًا من الاتحاد الدولي "فيفا" بشأن عمولة وكلاء اللاعبين في الفترة المقبلة.

القانون الحالي يمنح وكلاء الأعمال الحق في كسب 3٪ من إجمالي قيمة الصفقة، وبالطبع هذا الأمر لا يحدث على أمر الواقع أبدًا، فآخر الأرقام تشير إلى 450 مليون يورو عمولات للوكلاء في الصيف الماضي فقط.

وفي سبيل السيطرة على سوق كرة القدم، يعتزم الاتحاد الدولي إنشاء مؤسسة بعنوان "Clearing house" تكون هي المنوطة بمنح وكلاء اللاعبين عمولتهم.

هذه المؤسسة تعمل ببساطة شديدة بأن تتحصل على أموال الصفقات من الأندية، وتقوم بتحويل عمولة وكيل اللاعبين إليه مباشرةً، وتلغي أي علاقة بينه وبين النادي.

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هذا من شأنه أن يكفل التحكم في العمولات التي وصلت إلى حد الجنون في الآونة الأخيرة، إذ سيتأكد فيفا من حصول الوكيل بحد أقصى على 6 ملايين يورو.

بربط هذا الأمر بهالاند، فالصحف في وقت سابق قالت أن مينو رايولا يطلب لنفسه عمولة تتخطى 20 مليون يورو لنقل الدولي النرويجي إلى أي نادٍ مهتم.

إن تم تأكيد وضع المؤسسة الجديدة، فحينها لن يتحصل رايولا إلا على مبلغ أقل بكثير من الذي يطمع فيه، فمثلًا إن تم بيع هالاند لنادٍ ما بـ100 مليون يورو، لن تزيد عمولته القانونية عن 6 ملايين يورو.

لكن في كل الأحوال، وكلاء اللاعبين لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام تحركات فيفا الصارمة، حيث سيقاضوا الاتحاد الدولي أمام المحاكم الأوروبية لإلغاء هذه الفكرة ومنحهم الحرية في جني الأموال بالطريقة التي يريدونها.

الأندية بالطبع ستستفيد كثيرًا من هذا القرار، والآن يمكن للمهتمين بهالاند عدم حمل كاهل عمولة رايولا الخرافية، مما يسهل الانتقال كثيرًا اعتمادًا على قانون الفيفا الجديد.