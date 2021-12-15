مفاجأة كبرى.. روني قد يعود إلى الدوري الإنجليزي كمدرب!

دخل اسم مدرب ديربي كاونتي الحالي، واين روني، على لائحة المرشحين لخلافة رافاييل بينتيز في تدريب إيفرتون بالفترة المقبلة.

واقتربت إدارة إيفرتون من الإطاحة ببينيتيز بعد الأداء السيئ للغاية للتوفيز والذي تكلل بهزيمة قاسية من كريستال بالاس بثلاثية لهدف بالجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحدث الأسماء التي رُشحِت لخلافة المدرب الإسباني هو روني، خصوصًا وأن تجربته مع ديربي كاونتي ورغم صعوبتها يُبلي بها بلاءً حسنًا للغاية.

ما هو موقف روني من تدريب إيفرتون؟

صحيفة "ذا صن" أكدت على أن هناك تواصلًا في الآونة الأخيرة بين بعضي مسؤولي إيفرتون وروني لاستطلاع رأيه للعودة مجددًا إلى جوديسون بارك ولكن كمدرب هذه المرة.

وفي وقت سابق، أعلن روني أنه لن يترك ديربي كاونتي أبدًا في ظل محنة النادي المادية والرياضية، إلا أن الموقف قد يتغير بوصول اهتمام إيفرتون به.

وتعرض ديربي كاونتي هذا الموسم إلى خصم 21 نقطة جعلته في مؤخرة ترتيب الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى بفارق 15 نقطة كاملة عن مراكز الهروب من الهبوط.

ما هو تاريخ روني مع إيفرتون؟

لروني تاريخ كبير كلاعب في إيفرتون، فبدأ مسيرته مع شباب التوفيز إلى أن توهج وصار أحد نجوم البريميرليج وانتقل في عام 2004 إلى مانشستر يونايتد نظير 37 مليون يورو.

وقبل الاعتزال، عاد روني إلى إيفرتون لمدة عام بين 2017 و 2018، ثم توجه إلى الدوري الأمريكي بعدها واعتزل عام 2021 مع ديربي كاونتي.

من هي الأسماء الأخرى المرشحة لتدريب إيفرتون؟

إيفرتون حاليًا يحتل المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة، وقد فاز في مباراة وحيدة فقط من آخر 10 مباريات كانت أمام آرسنال.

الجدير بالذكر أن اسم روني قد ارتبط في فترة بتدريب مانشستر يونايتد خلفًا لأولي جونار سولشاير، كما طُرح اسمه أيضًا لتدريب نيوكاسل قبل التعاقد مع إيدي هاو.

كما تجدر الإشارة إلى أن الصحف الإنجليزية تحدثت عن تواصل بالفعل بين إيفرتون وأسطورة أخرى من أساطير مانشستر يونايتد، وهو أولي جونار سولشاير لخلافة بينيتيز.

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