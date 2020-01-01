بشرى سارة لجماهير إنتر قبل مباراة يوفنتوس

السلوفيني يقترب من حراسة مرمى فريقه

يبدو أن سمير هاندانوفيتش حارس إنتر الإيطالي، قريب من العودة إلى الملاعب بعد الإصابة التي لحقت به في الأسابيع الماضية.

هاندانوفيتش كان قد أصيب منذ شهر تقريباً في إصبع يده مما أدى إلى غيابه عن التدريب والمشاركة مع إنتر خوفاً من تفاقم الإصابة.

وحسب ما ذكرته "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية: "فأن الحارس سيعود قريباً إلى المشاركة رفقة الفريق".

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الصحيفة أكدت على أن الحارس سيغيب عن مباراة لاتسيو في الدوري وذهاب الدوري الأوروبي أمام لودوجوريتس البلغاري.

الحارس السلوفيني سيتواجد في مباراة الإياب، وستكون أول مشاركة له في الدوري أمام سامبدوريا قبل أن يلعب في مباراة الكلاسيكو أمام يوفنتوس، في مباراة ستكون حاسمة للقب الدوري بشكل كبير.

إنتر لن يتعاقد مع حارس مرمى

وعلى أثر عودة هاندانوفيتش إلى صفوف إنتر فأن الفريق صرف النظر عن التعاقد مع الحارس إميليانو فيفيانو بشكل نهائي.

يذكر أن كتيبة أنطونيو كونتي تتقاسم صدارة ترتيب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس برصيد 54 نقطة لكل منهما، مع تفوق الإنتر بفارق الأهداف.