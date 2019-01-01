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بشار رسن : جيل العراق الحالي قادر على تكرار إنجاز 2007

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لديهم دافع كبير لتكرار انجاز جيل 2007، مؤكداً أن الأمور قد تكون متشابه بشكل كبير

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

نشر الحساب الرسمي لبطولة كأس آسيا 2019 تصريحات اللاعب العراقي بشار رسن، الذي كشف عن كيف تطور حلمه من 2007 كمشع إلى لاعب في صفوف أسود الرافدين.

ويستعد أسود الرافدين لمواجهة المنتخب القطري مساء اليوم على ملعب "آل نهيان" في أبو ظبي ضمن مباريات دور الـ16.

وأشار اللاعب إلى أنه كان متواجداً في الشوارع ببطولة كأس آسيا 2007 والتي حققها المنتخب العراقي بقيادة الرائع يونس محمود.

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وأكد أن لديهم دافع كبير لتكرار إنجاز جيل 2007، مؤكداً أن الأمور قد تكون متشابه بشكل كبير، والاحتفالات حينها لا تزال في عقله.

وكان اللاعب قد أكد في تصريحاته تلفزيونية أن العراق دائمًا ما يظهر بشخصية البطل في المواعيد الصعبة .. وسنحاول ما في وسعنا من أجل تحقيق الفوز".

وتأهل العنابي إلى دور الـ16 بحصوله على العلامة الكاملة، بينما تخطى المنتخب العراقي مجموعته بعد أن جمع 7 نقاطٍ في جعبته.

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