بشار رسن : جيل العراق الحالي قادر على تكرار إنجاز 2007

لديهم دافع كبير لتكرار انجاز جيل 2007، مؤكداً أن الأمور قد تكون متشابه بشكل كبير

فيسبوك تويتر ماجد جزر

نشر الحساب الرسمي لبطولة كأس آسيا 2019 تصريحات اللاعب العراقي بشار رسن، الذي كشف عن كيف تطور حلمه من 2007 كمشع إلى لاعب في صفوف أسود الرافدين.

ويستعد أسود الرافدين لمواجهة المنتخب القطري مساء اليوم على ملعب "آل نهيان" في أبو ظبي ضمن مباريات دور الـ16.

وأشار اللاعب إلى أنه كان متواجداً في الشوارع ببطولة كأس آسيا 2007 والتي حققها المنتخب العراقي بقيادة الرائع يونس محمود. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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2007 👦 يحتفل في شوارع العراق

2019 🧔يمثل أسود الرافدين في #كأس_آسيا



بشار رسن قبل مواجهة منتخب #قطر في دور الـ16 من #كأس_آسيا2019 👇 pic.twitter.com/n0zxYNf2vU — #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) January 22, 2019

وأكد أن لديهم دافع كبير لتكرار إنجاز جيل 2007، مؤكداً أن الأمور قد تكون متشابه بشكل كبير، والاحتفالات حينها لا تزال في عقله.

وكان اللاعب قد أكد في تصريحاته تلفزيونية أن العراق دائمًا ما يظهر بشخصية البطل في المواعيد الصعبة .. وسنحاول ما في وسعنا من أجل تحقيق الفوز".

🏆 دور الـ16 - #كأس_آسيا2019

🇮🇶🆚 🇶🇦

⌛️ 19:00 بتوقيت مكة المكرمة

🏟 ملعب آل نهيان

📺 beIN Sports MAX 1HD#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/4g7DkMnbsE — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 22, 2019

وتأهل العنابي إلى دور الـ16 بحصوله على العلامة الكاملة، بينما تخطى المنتخب العراقي مجموعته بعد أن جمع 7 نقاطٍ في جعبته.