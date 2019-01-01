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كأس آسيا

خالد عيسى : مواجهة أستراليا صعبة ولكن الإمارات قادرة على التأهل

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مواجهة منتخب أستراليا صعبة فهو قوي وبطل النسخة الماضية

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشف الحارس الدولي الإماراتي خالد عيسى، حارس مرمى الأبيض الأول لكرة القدم عن حظوظ منتخب بلاده في مواصلة المشوار الآسيوي، قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب أستراليا.

المنتخب الإماراتي تخطى قيرغيزستان بنتيجة 3-2 في دور الـ16 لكأس آسيا على ملعب مدينة زايد الرياضية، ليضرب موعداً مع المنتخب الأسترالي في ربع نهائي البطولة.

وبالحديث عن المواجهة المقبلة قال خالد عيسى : "مواجهة منتخب أستراليا صعبة فهو قوي وبطل النسخة الماضية، وبالطبع ستكون مباراة هجومية".

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الحارس الإماراتي واصل تصريحاته : "سنشعر بأريحية في مباراة أستراليا عن لقاء قيرغيزستان، ونحن قادرون على التأهل للدور المقبل".

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ويلتقي الأبيض منتخب أستراليا يوم الجمعة المقبل في الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا 2019 على ملعب هزاع بن زايد بالعين.

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