بسبب تصريح رونالدو.. هازارد يوجه ضربة جديدة للدوري السعودي!

النجم البلجيكي يختلف مع كريستيانو!

SHAHID

رفض النجم البلجيكي المعتزل إيدين هازارد، تصريح الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، الذي قال فيه إن "مستوى الدوري السعودي أفضل من الدوري الفرنسي في الوقت الحالي".

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن



الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال هازارد، في مقابلة مع "أوبي 1": "لا أتفق معه، أنا متأكد من أنه إذا لعب فريق من الدوري الفرنسي ضد فريق سعودي، فإنه سيفوز، ربما ليس بالسهولة التي يعتقدها البعض، لكن المستوى في فرنسا جيد".

وأضاف: "الدوري السعودي يضم لاعبين كبار، لكن ليس أندية كبيرة، على عكس الدوري الفرنسي الذي يضم أندية أكبر".

ويأتي تصريح هازارد بعدما فضّل الاعتزال على الانتقال لأحد أندية الدوري السعودي، بعدما أنهى رحلته مع ريال مدريد.

وقال جون أوبي ميكيل نجم تشيلسي السابق في تصريحات نقلتها "صن": "لقد جاء هازارد لي وقال هل يجب أن أذهب إلى السعودية حيث سأحصل على مليون يورو في الأسبوع، لدي عرضين أو ثلاثة من هناك".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن



وختم: "قال لي إنه يملك الكثير من المال، وأنه يعيش حياته دون أن ينفق بشكل كبير، وأكد أن أمواله تسمح له بالعيش هو وأبنائه"، قبل أن يقرر اعتزال كرة القدم.

SHAHID