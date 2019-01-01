برونو فيرنانديس يكشف عن النادي الذي كان سينضم له في الصيف

ليس مانشستر يونايتد

كشف برونو فيرنانديس، متوسط ميدان سبورتينج لشبونة البرتغالي، أنه كان قريباً من الانضمام للدوري الإنجليزي الصيف الماضي من بوابة توتنهام.

وارتبط اسم اللاعب صاحب الـ 25 عاماً بالرحيل عن صفوف ناديه خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، وسط اهتمامات من أندية عديدة على رأسها مانشستر يونايتد وتوتنهام.

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وقال فيرنانديس في تصريحات صحفية: "في الصيف الماضي ظننت أنني أستطيع الخروج من لشبونة، كان وقتاً جيداً للمغادرة بسبب العديد من العوامل".

وواصل: "بعد دوري الأمم الأوروبية، كان هناك العديد من العروض خاصة من توتنهام الفريق الوحيد الذي كان يريدني ووافقت على الاستماع لعرضه، بعض الأندية الأخرى لم تكن تهمني أو كان مشروعها لا يرتقي إلى توقعاتي".

وتابع: "توتنهام يناسبني في كل شيء، توتنهام مستعداً لدفع ثمن انتقالي وبذل كل الجهد للتعاقد معي".

وأكمل: "ولكن في النهاية كما أقول، إن الأمر كله متروك لإدارة سبورتينج، لقد منحني النادي الكثير أرغب في الاستمرار هنا إنه لمصدر فخر وشرف أن أمثل لشبونة".

اللاعب البرتغالي الدولي، قام بتجديد تعاقده مع فريقه في نوفمبر الماضي، لينتهي خلال صيف 2023.

وحول مستقبله والفترة القادمة قال برونو: "لا أعرف إذا ما كان حلمي سينتظرني طويلاً، والأندية التي تريدني ستنتظرني كثيراً، ولكني أعتقد أن النادي إذا كان يريدني حقاً سيحاول بكل جهده".

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وأتم تصريحاته قائلاً: "أنا لست رونالدو أو ميسي أنا اعلم ذلك، فقط أريد عند رحيلي عن سبورتينج أن يكون كما أتيت النادي أرادني ورعاني وأعطاني كل شيء أحتاجه حتى أتطور".

جدير بالذكر أن متوسط ميدان سبورتينج لشبونة، شارك مع فريقه هذا العام في 21 مباراة بمختلف البطولات، نجح خلالها في تسجيل 13 هدفاً وصناعة سبعة آخرين.