بروسيا دورتموند يؤكد صعوبة الحفاظ على سانشو

مايكل زورك المدير الرياضي لنادي بروسيا دورتموند يؤكد أن مستقبل جادون سانشو غير محدد بعد في صفوف الفريق.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف مايكل زورك المدير الرياضي في نادي بروسيا دورتموند عن صعوبة الحفاظ على خدمات اللاعب الإنجليزي جادون سانشو خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها زورك وأكد خلالها أن مستقبل اللاعب في الفريق غير محدد بعد.

وقال زورك: "لا يوجد قرار نهائي بشأن سانشو لدينا في الوقت الحالي، لو قلت أنه سيبقى هنا لخمس سنوات مثلًا سأكون نبيًا".

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وأضاف: "الأندية الكبيرة لا تعاني من ضعف في النظر بكل تأكيد وهو يقدم مستويات رائعة وبكل تأكيد لفت بعض الأنظار له".

وأكمل: "التطور الذي مر به سانشو لم يكن ليحدث لو لعب لنادي من أندية القمة في إنجلترا، وهو يدرك ذلك الأمر بشكل كامل".

جدير بالذكر أن زورك كان قد كشف في تصريحات صحفية سابقة أن إدارة ناديه جلست مع مانشستر يونايتد هذا الصيف لمناقشة رحيل اللاعب.