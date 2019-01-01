ماكتومناي لإدارة مانشستر يونايتد: سولشار المدرب المناسب بعد فيرجسون

الشاب الإنجليزي يُحذر من عواقب طرد المدرب النرويجي

بعث لاعب الوسط الشاب سكوت ماكتومناي، رسالة واضحة لمجلس إدارة مانشستر يونايتد، مفادها أنه ينبغي الإبقاء على المدرب النرويجي أوليه جونار سولشار لأطول وقت ممكن، وذلك لاعتقاده بأن الوريث الشرعي للأسطورة سير أليكس فيرجسون.

وجاءت تصريحات ابن أكاديمية النادي قبل صدام آرسنال، الذي سيخوض اليونايتد وهو على بعد 13 نقطة كاملة من متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز ليفربول، وأيضًا في الوقت الذي بدأت تنتشر فيه الشائعات عن احتمال إقالة ذو الوجه الطفولي من "مسرح الأحلام".

وقال ماكتومناي في مقابلة مع صحيفة "ميرور" البريطانية "ليس من السهل إقالة مدرب والتعاقد مع آخر، بعد تقاعد أليكس فيرجسون، استغرق النادي وقتًا للعثور على المدرب المناسب، وأعتقد سولشار هو الرجل المناسب الآن، في كل العصور المختلفة تمر الأندية بمراحل انتقالية، ونحن نمر الآن بهذه المرحلة".

ويعرف الشاب الإنجليزي أن النتائج لا تصب في مصلحة رابع مدرب في حقبة ما بعد شيخ المدربين، مع ذلك أصر على موقفه، قائلاً "يجب أن يحصل على فرصته كاملة مع النادي، في وقتنا الراهن، أغلب الأندية تقوم بإقالة المدرب دون حتى التفكير في العواقب المترتبة على المدى البعيد".

هكذا عرفنا الروسونيري .. أحد كبار إيطاليا وأوروبا وليس كما نشاهده الآن 🤦‍♂️ https://t.co/T7KXRsKKP0 pic.twitter.com/1qvisA40w7 — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 29, 2019

وختم حديثه في هذا الصدد "لدى أولي خطة قصيرة الأجل –لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح-، وعندما يكون لديك مدرب كهذا، من المهم أن تلتزم معه، وحقًا لا يوجد مكان أفضل للعب كرة القدم من مانشستر يونايتد طلما كانت الأمور تسير على ما يرام".