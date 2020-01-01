بوروسيا دورتموند وشالكه: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة دورتموند ضد شالكه فى الجولة 26 من الدوري الألماني 2019-20 والتي ستكون الأولى بعد العودة من توقف فيروس كورونا

بوروسيا دورتموند 0 × 0 شالكه

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عمليات الإحماء جارية الآن في سيجنال إيدونا بارك.. بداية الديربي قريبة.

لحظة وصول اللاعبين لأرضية الملعب.

تشكيل بوروسيا دورتموند:

بطريقة (3-4-3) يبدأ المدرب ليسين فافر بتشكيل يضم:

رومان بوركي

مانويل أكانجي - ماتس هوميلز - لوكاس بيشتشيك

رفائيل جيريرو - توماس ديلاني - محمود داوود - أشرف حكيمي

جيوفاني رينا - إيرلينج هالاند - جوليان براندت 🚨 So sieht sie aus, die schwarzgelbe Startelf für #BVBS04! 👀 #Revierderby pic.twitter.com/4taIKVwGwI — Borussia Dortmund (@BVB) May 16, 2020 البدلاء: مارفين هيتس - ليوناردو باليردي - ماتيو موري - مارسيل شميلزر - جادون سانشو - ماريو جوتزه - ثورجان هازارد - كريس فوريتش - توبياس راشل.

تشكيل شالكه:

يبدأ المدرب دافيد فاجنر بطريقة (3-4-2-1)، والتشكيل هو:

ماركوس شوبرت

ماتيا ناستاسيتش - ساليف ساني - جيان كلير توديبو

باستيان أوكزيبكا - ويستون ماكيني - سوات سيردار - جونجو كيني

أمين حارث - بينيتو رامان - دانييل كاليجيري

البدلاء: ألكساندر نوبل - جوان ميراندا - تيمو بيكر - أليساندرو شوبف - ليفينت ميركان - ميكائيل جريجوريتش - رابي ماتوندو - أحمد كوتوجو - جويدو بورجستيلر.

ستنطلق عدد من المباريات في نفس توقيت مباراة بوروسيا دورتموند وشالكه، ولمطالعة جدول مباريات الدوري الألماني بعد العودة اضغط هنا..

بالطبع سيكون ديربي الرور بدون جمهور اليوم، وذلك وفقًا لإجراءات السلامة التي وضعتها الحكومة الألمانية.. للمزيد اضغط هنا..

ترتيب الدوري الألماني 2019-20..

شالكه يحتل المركز السادس برصيد 37 نقطة جمعهم من 25 مباراة، فاز في 9 وتعادل 10 وخسر 6، ويجب عليه الفوز أو خسارة المركز السادس لأحد ملاحقيه فولفسبورج، فرايبورج أو هوفنهايم.

يحتل بوروسيا دورتموند المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 51 نقطة جمعهم من 25 مباراة، فاز في 15 وتعادل في 6 وخسر 4، ويفصله عن بايرن ميونخ صاحب المركز الأول 4 نقاط، والفارق بينه وبين لايبزيج صاحب المركز الثالث هو نقطة واحدة فقط.

توقفت جميع الدوريات في العالم في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، والذي لا يزال متفشيًا لكن الاتحادات تحاول في هذا الوقت السيطرة على الوضع بالتعاون مع الحكومات وإعادة الروح لكرة القدم.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة بوروسيا دورتموند ضد شالكه في الجولة 26 من الدوري الألماني 2019-2020، والمقامة على ملعب سيجنال إيدونا بارك.