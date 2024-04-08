"برود أنشيلوتي؟ لم تشاهدوه حين ضرب صندوقًا في رأس إبراهيموفيتش!"

يده اليمنى يكشف الكواليس!

كشف الإنجليزي بول كليمنت، المدرب المساعد السابق لكارلو أنشيلوتي، عن أسرار حياة المدير الفني لريال مدريد، مشيرًا إلى أنه "رائع في إدارة الناس".

وكان كليمنت اليد اليمنى لأنشيلوتي في تشيلسي (2009-2011) وباريس سان جيرمان (2012-2013)، وفي فترته الأولى بريال مدريد (2013-2015) وبايرن ميونيخ (2016-2017).

وقال مدرب سوانزي سيتي السابق، في تصريحات لصحيفة "ذا صن": "طريقته في تخفيف الضغط، هي أنه يتوقف عن طريق الذهاب إلى مطاعم مختلفة، فهو يحب تناول الطعام الجيد، كما أنه رجل عائلة، ويشاهد الأفلام للاسترخاء".

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وأضاف: "لديه قدرة هائلة على التكيف، ففي ريال مدريد كان يريد أن يلعب كريستيانو رونالدو كمهاجم، كان لديه جدال مع النجم البرتغالي، الذي أخبره أنه يفضل اللعب على اليسار، لذلك قام بدمج نظامين عندما كنا نهاجم (4-3-3) مع رونالدو على اليسار، ثم (4-4-2) في الدفاع، مع رونالدو في المقدمة".

وأوضح أنه "بارع في إدارة الناس، ليس فقط اللاعبين المشهورين، ولكن أيضًا رؤساء الأندية (برلسكوني في ميلان، ورومان أبراموفيتش في تشيلسي، وفلورنتينو بيريز في ريال مدريد)، يمكنك كتابة كتاب عن ذلك فقط".

ونفى كليمنت ما يُعتقد حول "برود أنشيلوتي"، وضرب مثالًا على ذلك بيوم انفجر فيه وركل صندوقًا أصاب زلاتان إبراهيموفيتش في رأسه، حين كان مدربًا لباريس سان جيرمان: "هناك خط لا تتجاوزه. في مباراة ضد إيفيان، كان غاضبا في الشوط الأول وركل صندوقا أصاب زلاتان في رأسه، ربما كان ذلك هو الوقت الذي رأيته فيه غاضبًا".