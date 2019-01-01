برنامج خاص يُجهز ياسر القحطاني لمباراة الاعتزال

القحطاني سيكون في أتم جاهزيته لمهرجان حفل اعتزاله

ماجد جزر

كشف ماجد العلي المتخصص في برامج تأهيل اللاعبين عن خطة تجهيز قائد الهلال السابق ياسر القحطاني قبل مباراة الاعتزال التي سيخوضها الأخير.

وكان أسطورة كرة القدم السعودية سامي الجابر، عن الموعد النهائي لإقامة مباراة اعتزال وتكريم زميله السابق في المنتخب والهلال ياسر القحطاني، حيث سيتم في موسم الرياض، المقرر له الشهر المقبل برعاية رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ.

وقال العلي في تصريحات صحفية أن القحطاني سيكون في أتم جاهزيته لمهرجان حفل اعتزاله المقرر في ديسمبر المقبل ضمن موسم الرياض.

القحطاني سيخضع لبرنامج مدته 30 يوما "أي 2700 دقيقة" على فترتين لمدة ساعة ونصف "45 دقيقة" في كل حصة، ليكون بمعدل لياقي طبيعي.

وأنهى العلي تصريحاته ليؤكد أن القحطاني سيقوم بأمور أخرى للإعداد، أبرزها إعداد عضلات الجسم، والتحمل اللياقي، وإعادة حساسية الكرة، حيث يظهر بشكل جيد في المباراة.

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الجدير بالذكر أن القناص قرر اعتزال كرة القدم بشكل نهائي قبل حوالي عام ونصف، تحديدًا في أبريل 2018، بعد مسيرة حافلة مع المنتخب السعودي والفريق الهلالي.