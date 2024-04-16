سيلفا: نستهدف إنجازًا لم يحققه سوى ريال مدريد.. وأتعلم كرة القدم من نجميْه!

"ووكر قادر على إيقاف فينيسيوس"

رفض البرتغالي برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي، مقارنة مواجهة ريال مدريد غدًا الأربعاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بما حدث في موقعة نصف النهائي الموسم الماضي.

الموسم الماضي، تعادل السيتي والريال في سانتياجو برنابيو، كما حدث هذا الموسم، قبل أن يكتسح الفريق الإنجليزي نظيره الملكي برباعية في ملعب الاتحاد، ويتوّج باللقب على حساب إنتر في النهاية.

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وقال برناردو، في مؤتمر صحفي: "ليس لدي سوى مشاعر فقط مما فعلناه العام الماضي، لم أشاهد المباراة مرة أخرى، موسمان مختلفان، ولا توجد مباراة مثل الأخرى على الإطلاق، وأعتقد أن ريال مدريد أقوى هذا الموسم، لقد شعرت بذلك في مباراة البرنابيو، وبالتأكيد يريدون الانتقام".

وأضاف: "مواجهة مودريتش وكروس رائعة، إنهما مصدر إلهام بالنسبة لي، حققا كل شيء واستمرا على القمة لمدة 15 عامًا تقريبًا، أنظر إليهما وأقول إن هذه هي الطريقة التي يجب أن تلعب بها كرة القدم".

وواصل: "نحترم ريال مدريد كثيرًا، وننتظر دعمًا من المشجعين مثل العام الماضي، حيث سنواجه ملوك البطولة، وندرك أن ما حدث الموسم الماضي يصعب تكراره، استعادة دي بروينه تساعدنا فكل شيء يتغير معه، وكايل ووكر أيضا قادر على إيقاف فينيسيوس، لقد واجه مبابي ونيمار وغيرهما ودافع بشكل مثالي".

وختم: "نقاتل من أجل أن نصل لنهاية الموسم ونحن ننافس على كل شيء، هذا الموسم السابع لي هنا، نريد أن نترك إرثًا، تحقيق لقب البريميرليج الرابع على التوالي، والشيء نفسه في دوري أبطال أوروبا، لم يفز أحد بالبطولة مرتين على التوالي سوى ريال مدريد، هذا هو الإرث، نحفز أنفسنا بذلك".