برناردو مهاجمًا آرسنال: فريق واحد لعب كرة قدم.. ولهذا لستم ليفربول!

"لم يفوزوا بشيء"

شن برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي، هجومًا على فريق آرسنال، بعد التعادل (2-2) أمس الأحد ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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طُرد لاعب آرسنال لياندرو تروسارد قبل انتهاء الشوط الأول بلحظات، بينما كان فريقه متقدمًا (2-1)، وحاول السيتي التعادل طوال الشوط الثاني، ليتمكن أخيرًا جون ستون من التسجيل في الدقيقة 90+8.

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وقال سيلفا، في تصريح لـ" TNT Brazil" عقب المباراة، إن "فريقًا واحدا فقط جاء للعب كرة القدم"، في إشارة إلأى اكتفاء آرسنال بالدفاع (في الشوط الثاني).

وأضاف: "لكن في النهاية تعادلنا، أفضل ما يمكن أن نحصل عليه بالنظر إلى سياق اللحظات الأخيرة من المباراة، لسنا سعداء لأننا أردنا النقاط الثلاث، لكنني شخصيا سعيد بالطريقة التي لعبنا بها، سعيد لأننا ندخل الملعب دائما لمحاولة الفوز".

وعندما سئل عن مقارنة معاركهم ضد آرسنال بمنافستهم مع ليفربول، أجاب النجم البرتغالي: "ربما يكون ليفربول قد فاز بالفعل بالدوري الإنجليزي، ولم يفز آرسنال بذلك، وفاز ليفربول بدوري أبطال أوروبا، ولم يفعل آرسنال".

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وختم: "كان ليفربول يواجهنا دائمًا وجهًا لوجه لمحاولة الفوز بالمباريات، لذلك من هذا المنظور لم تكن المباريات ضد آرسنال مثل تلك التي خضناها ضد ليفربول، لذلك نعم التنافس مختلف".