برعاية الفيفا.. تحديد موعد كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب

متى تجرى البطولة القارية؟

استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) على تنظيم النسخة 35 من كأس الأمم الأفريقية 2025، خلال الفترة بين 20 يوليو و16 أو 17 أغسطس في المغرب.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر في لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي، إن "هناك اتفاق مبدئي بين كاف والاتحاد المغربي لإقامة البطولة في صيف 2025، وتحديدًا في شهري يوليو وأغسطس".

وأضاف: "جرى الاتفاق على الموعد برعاية الاتحاد الدولي (فيفا) بعد مشاورات بدأت منذ عدة أشهر وبلغت ذروتها خلال إقامة النسخة الأخيرة من البطولة التي اختتمت الشهر الجاري في كوت ديفوار".

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وأوضح المصدر أن "الموعد المقترح حاليًا في الفترة بين 20 يوليو إلى 16-17 أغسطس 2025".

وكان موعد تنظيم النسخة المقبلة من الكان محل جدل كبير، إذ أن إقامتها في يناير وفبراير سيربك تصفيات مونديال 2026، كما أن تنظيمها في يونيو سيتعارض مع مونديال الأندية الموسّع الذي تحتضنه الولايات المتحدة بين 15 يونيو و13 يوليو بمشاركة 32 فريقًا (بينها 4 أفريقية).