برشلونة يوضح حقيقة الاتفاق مع رابيو

برشلونة أصدر بيانًا لتوضيح موقفه من التعاقد مع رابيو خلال الفترة المقبلة

أصدر برشلونة بيانًا رسميًا لتوضيح ما تداولته الصحف مؤخرًا حول مفاوضات سارية بين النادي و أدريان رابيو لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

المدير الرياضي لباريس سان جيرمان أكد أنّ رابيو لن يجدد عقده مع الفريق، فيما ذكرت صحيفة "لو باريسيان، وجود اتفاق بين وبرشلونة.

وقال برشلونة في بيان رسمي: "حتى قبل ظهور الأخبار في فرنسا، نفى النادي الكتالوني مخالفته لأي قوانين بالتواصل مع رابيو".

وأوضح: "المفاوضات بدأت فقط مع باريس سان جيرمان في أغسطس الماضي ومنذ أسبوعين فقط، ولكن لم نتواصل مع اللاعب".

واختتم: "برشلونة يرغب دائمًا بالعمل بكامل الشفافية مع باريس سان جيرمان أو أي نادي آخر ولذلك ننفى وجود أي اتفاق مع رابيو".

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وسوف يبدأ برشلونة التفاوض مع اللاعب في الأول من يناير لتحديد راتبه وإن كان يفضل ارتداء قميص النادي الكتالوني.

جدير بالذكر أن هناك عدد كبير من الفرق المهتمة بالتعاقد مع رابيو مثل يوفنتوس وليفربول ومانشستر سيتي.