النتائج المباشرة
الانتقالات

تقارير - برشلونة يتوصل لاتفاق مع رابيو

التعليقات()
Getty
لاعب الوسط الفرنسي سيغادر باريس سان جيرمان بنهاية عقده..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

بات من الواضح عدم رغبة أدريان رابيو لاعب وسط باريس سان جيرمان في الاستمرار مع فريقه، وسط اهتمام كبير من جانب برشلونة بضمه.

 

جاء ذلك وفقاً لما أكدته تقارير صحيفة لو باريزيان، حيال توصل برشلونة لاتفاق مع لاعب الوسط ينضم بمقتضاه إلى النادي الكتالوني في يونيو المقبل.

اختيارات المحررين

وكان أنتيرو هنريك المدير الرياضي لباريس سان جيرمان قد تحدث عن تلك المسألة، مؤكداً أن اللاعب أبلغه برغبته في الرحيل.

وقال هنريك يوم الاثنين:"رابيو أبلغني أنه لن يجدد تعاقده ويريد الانتقال مجاناً في نهاية الموسم، نحن نتقبل كل شروطه الكروية وكنا سنناقشها حال رغبته بالبقاء، ولكن الآن توقفت المفاوضات للأسف".

وأوضح:"هذا الوضع هو قلة احترام للنادي وجماهيره، خصوصاً حين يأتي من لاعب نشأ في أكاديمية النادي، ودائماً ما تلقى الدعم منه".

وينتهي عقد رابيو في يونيو 2019، ما يجعله متاحاً للتوقيع بشكل مجاني اعتباراً من يناير، إلا أنه على الجانب الآخر تتجه النية في باريس إلى حرمانه من اللعب حتى ذلك التاريخ.

الموضوع التالي:
جاتوزو يكشف سر لكمته القوية لإنزاجي
الموضوع التالي:
دي بروين: الغياب كان صعباً لكني عدت أكثر صلابة
الموضوع التالي:
رومانيولي: التعادل مع بولونيا خطأ الجميع
الموضوع التالي:
زوجة إيكاردي تكشف اقتراب يوفنتوس من ضمه
الموضوع التالي:
باريس سان جيرمان يعبر لربع نهائي كأس الرابطة الفرنسية بشق الأنفس
إغلاق