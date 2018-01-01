تقارير - برشلونة يتوصل لاتفاق مع رابيو

لاعب الوسط الفرنسي سيغادر باريس سان جيرمان بنهاية عقده..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

بات من الواضح عدم رغبة أدريان رابيو لاعب وسط باريس سان جيرمان في الاستمرار مع فريقه، وسط اهتمام كبير من جانب برشلونة بضمه.

جاء ذلك وفقاً لما أكدته تقارير صحيفة لو باريزيان، حيال توصل برشلونة لاتفاق مع لاعب الوسط ينضم بمقتضاه إلى النادي الكتالوني في يونيو المقبل. اختيارات المحررين كم دفع مانشستر يونايتد للتخلص من مورينيو؟

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وكان أنتيرو هنريك المدير الرياضي لباريس سان جيرمان قد تحدث عن تلك المسألة، مؤكداً أن اللاعب أبلغه برغبته في الرحيل.

وقال هنريك يوم الاثنين:"رابيو أبلغني أنه لن يجدد تعاقده ويريد الانتقال مجاناً في نهاية الموسم، نحن نتقبل كل شروطه الكروية وكنا سنناقشها حال رغبته بالبقاء، ولكن الآن توقفت المفاوضات للأسف".

وأوضح:"هذا الوضع هو قلة احترام للنادي وجماهيره، خصوصاً حين يأتي من لاعب نشأ في أكاديمية النادي، ودائماً ما تلقى الدعم منه".

وينتهي عقد رابيو في يونيو 2019، ما يجعله متاحاً للتوقيع بشكل مجاني اعتباراً من يناير، إلا أنه على الجانب الآخر تتجه النية في باريس إلى حرمانه من اللعب حتى ذلك التاريخ.