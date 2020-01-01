برشلونة يواجه خيتافي بسجل كاسح وعقدة خسارة الدوري

نادي برشلونة على موعد مع مباراة صعبة ضد خيتافي الذي يمثل أكثر من مجرد خصم قادم من العاصمة مدريد في الدوري الإسباني.

يستضيف فريق برشلونة مساء السبت المقبل نظيره خيتافي ضمن لقاءات الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني على ملعبه كامب نو.

المواجهة ستكون الثانية للفريقين هذا الموسم بعدما كان النادي الكتالوني قد خرج بفوز هام على ملعبهم في مدريد بثنائية نظيفة بالجولة السابعة من البطولة سجلها لويس سواريز وفيربو جونيور.

الفوز على ملعب خيتافي هو واحدة من خمسة انتصارات فقط حققها برشلونة خارج ملعبه هذا الموسم في الدوري الإسباني مثله مثل الفريق العاصمي نفسه وريال سوسيداد وفياريال.

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سجل المواجهات المباشرة بين الفريقين يصب في صالح النادي الكتالوني بشكل واضح، حيث لم يسبق لفريق خيتافي الفوز على برشلونة في الدوري الإسباني سوى خلال مناسبتين فقط قبل ذلك.

أول مرة فاز فيها خيتافي على برشلونة بالدوري الإسباني كانت في الجولة الـ 12 من موسم 2007-2008 وجاء بثنائية نظيفة في حضور ميسي ورونالدو وهنري وتشافي وإنييستا ويايا توريه وبويول وأبيدال وميليتاو وتورام وغيرهم من نجوم الصف الأول.

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كان ذلك هو الموسم الأخير لفرانك ريكارد الذي رحل من بعده عقب أن فشل في الحصول على أي لقب ليبدأ الفريق عصره الذهبي رفقة بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي.

والمرة الثانية والأخيرة التي فاز فيها خيتافي على برشلونة كانت في موسم 2011-2012 وبنتيجة هدف نظيف، وكان ذلك أيضًا الموسم الأخير لبيب جوارديولا الذي رحل بعد ذلك.

الأمر المشترك بين الهزيمتين هو خسارة برشلونة للقب الدوري في ذلك الموسم، بل والغريب في الأمر أن المرة الثالثة التي خسر فيها برشلونة لقب الدوري في آخر 12 سنة كانت في 2014 ووقتها تعادل خيتافي بهدفين لمثلهما على كامب نو وتسبب في تراجع برشلونة بسباق اللقب مع أتلتيكو مدريد.

أما المرة الرابعة التي خسر فيها برشلونة الدوري في آخر 12 سنة والأخيرة على الإطلاق في 2017 كان خيتافي غير متواجد في الدرجة الأولى من الأساس.

ولو نظرنا للأمور بنظرة أوسع سنرى أن هزيمتين فقط من خيتافي منذ صعوده للدرجة الأولى في 2004 ليس بالسجل السيئ ببطولة الدوري الإسباني مقابل 21 مرة حقق فيها برشلونة الفوز وست تعادلات.

ويملك النادي الكتالوني 66 هدفًا في شباك خيتافي ببطولة الدوري يحظى ميسي بنصيب الأسد منهم بواقع 13 هدفًا ويليه سواريز وبيدرو بخمسة أهداف.

فهل يستمر سجل برشلونة الذهبي أمام خيتافي أم يتم تلويثه بهزيمة ستكون الأولى للنادي الكتالوني على ملعب كامب نو وتساهم في فقدان الفريق للقب الدوري كما كان الحال مع كل خسارة سابقة أمام نفس الخصم؟