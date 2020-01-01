كانافارو: أتمنى رحيل ميسي عن برشلونة وإنتر الأنسب له

النجم الإيطالي الكبير فابيو كانافارو المدير الفني الحالي لمنتخب الصين يؤكد على رغبته مشاهدة ليونيل ميسي خارج برشلونة وفي صفوف إنتر.

أعرب النجم الإيطالي الكبير فابيو كانافارو المدير الفني الحالي لمنتخب الصين الأول لكرة القدم عن أمله في مغادرة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لنادي برشلونة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كانافارو وأكد خلالها أن نظام الضرائب الجديد في إيطاليا قد يجعل من الأمر صعبًا على فرق السيري آ.

وأوضح كانافارو أن رغبته هي مشاهدة ليونيل ميسي بقميص فريق إنتر، مؤكدًا على أن النيراتزوري هو الفريق الأنسب لتلك الخطوة.

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وقال كانافارو: "سأحب بكل تأكيد أن أرى ميسي بقميص آخر غير برشلونة، لكن نظام الضرائب الجديد في إيطاليا سيجعلنا نبكي".

وأضاف عندما تم سؤاله عن إمكانية اجتماعه مع كريستيانو رونالدو في صفوف يوفنتوس: "أعتقد أن إنتر هو الخيار المناسب لمثل تلك الخطوة".

وزادت في الأيام الماضية التكهنات بشأن مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عقب مشكلته الأخيرة رفقة السكرتير الرياضي للنادي إريك أبيدال.

جدير بالذكر أن عقد ميسي الحالي مع برشلونة لا ينتهي سوى بنهاية الموسم المقبل، إلا أنه به شرط يسمح له بالرحيل بأي وقت.