رسالة من 6 كلمات.. برشلونة يهنئ ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني!

اللقب 36 في تاريخ الملكي!

وجه نادي برشلونة التهنئة إلى غريمه ريال مدريد، بعد تتويجه بلقب الدوري الإسباني الموسم الجاري 2023-2024، وذلك للمرة 36 في تاريخه.

وحصد ريال مدريد لقب الليجا قبل 4 جولات على نهاية المسابقة، مساء اليوم السبت، بعد تعثر برشلونة أمام جيرونا بالخسارة (4-2).

وقال النادي الكتالوني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "مبروك لريال مدريد الفوز بلقب الدوري".

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ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليجا برصيد 87 نقطة، قبل 4 جولات من خط النهاية، بينما يأتي جيرونا في الوصافة برصيد 74 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن برشلونة صاحب المركز الثالث.

ويعد ريال مدريد، الفريق الأكثر تتويجا بلقب الليجا، يليه برشلونة (27 لقبا)، وأتلتيكو مدريد (11 لقبا). وأعاد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لقب الليجا إلى خزائن الميرنجي، بعد خسارته الموسم الماضي لصالح الغريم برشلونة.