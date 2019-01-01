برشلونة يلاحق خليفة سواريز المنتظر

برشلونة يضع الخطة البديلة في حالة فشل ضم لاوتارو مارتينيز

ذكرت عدة مصادر صحفية إسبانية أن برشلونة بدأ في مراقبة نجم دينامو زغرب برونو بيتكوفيتش في الفترة الأخيرة ليكون خليفة لويس سواريز كرأس حربة مستقبلي للفريق.

وكان برشلونة قد بحث خلال الفترة الأخيرة إمكانية كسر عقد النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر والتعاقد معه خلال الصيف المقبل.

ولكن في الوقت الذي يبدو فيه النيراتزوري محافظًا على خدمات لاوتارو مارتينيز، بل ويسعى إلى إزالة الشرط الجزائي من عقده من أجل ضمان بقائه، بدأ برشلونة في البحث عن الخطة البديلة.

وذكرت صحيفة سبورت الكتالونية أن برشلونة قد وضع نصب عينيه مهاجم نادي دينامو زغرب صاحب الـ 25 عامًا برونو بيتكوفيتش كهدف رئيسي.

وخطف بيتكوفيتش الأنظار في الفترة الأخيرة بعد أدائه مع الفريق الكرواتي في الدوري المحلي وفي دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ويأتي ذلك في إطار سعي برشلونة إلى وضع خطة التعاقدات التي سيسير وفقها خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تعزيز صفوفه.

ميليتو: أرقام لوكاكو تتحدث عنه وسعيد باهتمام برشلونة بلوتارو

يذكر أن برشلونة قد أبدى اهتمامه بالمهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بناء على توصية من مواطنه ونجم الفريق ليونيل ميسي.