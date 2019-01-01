ميليتو: أرقام لوكاكو تتحدث عنه وسعيد باهتمام برشلونة بلوتارو

أيقونة النادي في حقبة مورينيو يتغزل في هجوم الأفاعي

تغنى مهاجم إنتر السابق دييجو ميليتو، بموهبة مواطنه لوتارو مارتينيز، مشيرًا إلى أنه كان على يقين بأن صاحب الـ22 عامًا سيخطف الأضواء بموهبته التهديفية التي يتمناها أي مدرب في العالم.

وواصل مهاجم التانجو تألقه بعد كوبا أمريكا، بدك شباك خصوم الأفاعي ثماني مرات في 16 مباراة منذ بداية هذا الموسم، الأمر الذي جعل وسائل الإعلام الكاتالونية تربط مستقبله ببرشلونة، ليحل محل لويس سواريز في المستقبل غير البعيد.

وقال أيقونة إنتر في حقبة البرتغالي جوزيه مورينيو لصحيفة "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية "عندما رأيت لوتارو للمرة الأولى، تأكدت أنه سيظهر بالصورة التي يبدو عليها الآن، كما أنه ما زال بإمكانه التحسن، وهو ما يستطيع فعل ذلك بنفسه".

وأضاف "الأمر يعود بالأساس على لوتارو لتحديد أهدافه في مسيرته، لكن الأمر المؤكد أنه يملك من المقاومات ما يكفي ليكون من أفضل مهاجمي العالم".

وتابع "واحدة من أكبر أمانيه، هو يعيش نفس المشاعر التي مرت علي (لحظة الفوز بدوري أبطال أوروبا)، وأعتقد أنه يستطيع فعل ذلك، وبالنسبة لي. أشعر بالفخر حقًا كوني أصبحت جزءًا من تاريخ إنتر، وكما ذكرت. لديه ما يحتاجه لتكرار ما فعلته".

وعن رأيه في أداء لوكاكو بعدما سجل تسعة أهداف من مشاركته في 12 مباراة مع الفريق في السيري آ، قال "أحب لوكاكو وأرقامه تتحدث عن نفسها، إنه مهاجم عظيم وهناك كذلك أليكسيس سانشيز، من الواضح أن الإدارة دعمت هجوم إنتر بشكل جيد".

وختم بالحديث عن اهتمام برشلونة بهداف الأرجنتين في كوبا أمريكا، قائلاً "لست متأكدًا من اهتمام برشلونة، لكني أحب ذلك بشكل لا إرادي، وفي الوقت ذاته أعلم علم اليقين أن لوتارو سعيد للغاية بوجوده مع إنتر".