برشلونة يقترض 140 مليون يورو من بنك أمريكي

ما سبب اقتراض النادي الكتالوني مبلغ ضخم من بنك استثماري أمريكي؟

اقترض مجلس إدارة برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو 140 مليون يورو من صندوق الاستثمارات الأمريكي بفائدة تصل إلى 1.5%.

برشلونة يعاني من زيادة كبيرة في رواتب اللاعبين التي تصل إلى نحو 70% من ميزانية الفريق.

وقالت صحيفة "البايس" الإسبانية إنّ برشلونة تحصل على قرض يصل إلى 140 مليون يورو بفائدة تصل إلى 1.5% مطلوب سداده على مدار خمس سنوات.

وأوضحت أنّ سبب الحصول على القرض غير معلوم حتى الآن، إلا أنّه قد يكون لأسباب تتعلق بصفقات محتملة أو لسداد جزء من الصفقات السابقة مثل فرينكي دي يونج من أياكس أو عثمان ديمبيلي لبروسيا دورتموند أو فيليبي كوتينيو لليفربول.

مواجهات عربية في الكونفدرالية الإفريقية، ويوم جديد من ليالي دوري الأبطال.. ضمن ابرز مباريات اليوم 🌟 pic.twitter.com/0VUliX36xv — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 13, 2019

من جانبه، علّق فيكتور فونت، المرشح المحتمل لرئاسة برشلونة، أنّ سياسات بارتوميو الاقتصادية قد تدمر النادي.

وقال للصحيفة ذاتها: "إنهم لا يعتمدون على مصادر متنوعة في الحصول على الدخل، كما أنّ المصاريف أعلى من الأرباح وهذا قد يسبب لنا أزمات في المستقبل".

جدير بالذكر أنّ بارتوميو سوف يرحل عن قيادة برشلونة في 2021 بعد انتهاء فترته الرئاسية.