برشلونة يفكر في ضم مدافع ميلان

نادي برشلونة الإسباني يضمك أليسو رومانيولي في حساباته لدعم مركز قلب الدفاع

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن وجود رغبة من نادي برشلونة في الحصول على خدمات اللاعب أليسو رومانيولي قلب دفاع نادي ميلان.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس"، والتي أكدت أن المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي يعد من المعجبين باللاعب وبما يقدمه في الدوري الإيطالي.

وبحسب ما صرحت الشبكة فاللاعب يعد في تفكير فالفيردي منذ فترة لكن لم يكن هناك فرصة لضمه قبل ذلك الوقت لكن الحديث عن رحيل توديبو فتح الباب لضمه.

ويرى المدرب الإسباني عدة مزايا في اللاعب أهمها قدرته على اللقب كقلب دفاع وظهير أيسر وهو ما يحل أزمة تؤرق فالفيردي منذ الموسم الماضي.

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وكان برشلونة قد ضم اللاعب جونيور فيربو في مركز الظهير الأيسر من ريال بيتيس مطلع الموسم الجاري لكنه لم يظهر المستوى المأمول منه بعد.

وانتشرت تقارير صحفية مؤخرًا حول رغبة برشلونة في استعادة لاعبه المعار في صفوف ريال بيتيس إيمرسون لحل تلك الأزمة لكن ذلك الطريق سيكلف الفريق حوالي 18 مليون يورو.

جدير بالذكر أن رومانيولي كان قد شارك في 17 مباراة هذا الموسم ضمن تشكيلة ميلان بالدوري الإيطالي كواحد من هؤلاء الذين يشاركون بشكل مستمر.