برشلونة يفقد كومان مباراتين بسبب التهكم على الحكم

ضربة قوية لبرشلونة

قررت اللجنة التأديبية بالدوري الإسباني، إيقاف رونالد كومان مدرب برشلونة لمدة مباراتين خلال المسابقة.

كومان تعرض للطرد خلال المواجهة التي خسرها برشلونة، أمس، الخميس أمام غرناطة بهدفين مقابل هدف.

تقرير حكم المباراة كشف عن قيام المدرب الهولندي بالتهكم على الحكم الرابع قائلًا له :"يا لك من شخضية" مما أدى إلى طرده، لكن الأزمة لن تتوقف عند ذلك.

رابطة الدوري الإسباني أعلنت بشكل رسمي أن كومان سيغيب عن المنطقة الفنية لبرشلونة أمام فريقه السابق فالنسيا بعد غد الأحد على ملعب ميستايا.

وسيستمر غيابه عن الفريق الكتالوني في المواجهة المرتقبة ضد أتلتيكو مدريد يوم السبت 8 مايو الجاري، والتي ستؤثر بشكل كبير على سباق الفوز بالليجا.

الإيقاف يمثل ضربة قوية جدًا لبرشلونة في الوقت الحالي، وسط توقعات بمحاولة الاستئناف على هذا القرار لتخفيف العقوبة.

اقرأ أيضًا .. برشلونة وغرناطة .. تدوير فاشل وهدايا دفاعية وفوز بلا أنياب

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثالث بجدول الليجا بـ71 نقطة، بالتساوي مع ريال الثاني، وبفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد المتصدر.