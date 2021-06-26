برشلونة يفاوض لاعب ريال مدريد السابق لتدعيم دفاعه

سبق أن اتفق معه في يناير الماضي

يواصل نادي برشلونة الإسباني، بحثه عن لاعب جديد في مركز الظهير الأيسر، بسبب الرحيل المتوقع للاعبه جونيور فيربو هذا الصيف.

برشلونة لم يقم ببيع أي لاعب حتى الآن خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، على الرغم من وجود بعض المرشحين الواضحين لمغادرة النادي.

فيربو يأتي على رأس هؤلاء المرشحين، وسط اهتمام إيطالي بالحصول على خدماته، لذلك يستهدف برشلونة التعاقد مع لاعب آخر بدلًا منه.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أشارت إلى أن ماركوس ألونسو ظهير تشيلسي هو الخيار الأقرب لخلافة فيربو في مركز الظهير الأيسر.

ومن المقرر أن يستعين رونالد كومان باللاعب كظهير احتياطي لجوردي ألبا الذي ارتبط هو الآخر بالانتقال إلى إنتر الفترة الأخيرة.

ويؤمن المدرب الهولندي بقدرات اللاعب المرتبط بعقد مع تشيلسي حتى 2023، ويعتبر من المعجبين بقدراته الهجومية على الأطراف.

اهتمام برشلونة بألونسو ليس جديدًا، حيث بدأ منذ بضعة أشهر، عندما حاول النادي ضمه في يناير الماضي ولكن الصفقة انهارت رغم موافقة اللاعب على كل شيء.

الوضع الحالي يشير إلى عودة النادي الكتالوني لطاولة المفاوضات مع ألونسو، الذي سيرحب بهذه الخطوة، لصعوبة مشاركته كأساسي مع البلوز على حساب بن تشيلويل.

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وعلى جانب آخر يواجه برشلونة منافسة شرسة على ألونسو، من نظيره الإيطالي إنتر ولكن اللاعب قد يفضل العودة إلى بلاده من جديد، حيث سبق أن لعب للغريم التقليدي ريال مدريد في بداية مسيرته.

وكان صاحب الـ30 سنة قد لعب لفريق الشباب في ريال، قبل الانتقال إلى بولتون ثم سندرلاند وفيورنتينا وصولًا بفريقه الحالي تشيلسي الذي انضم له مقابل 23 مليون يورو في 2016.