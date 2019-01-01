برشلونة يفاضل بين ستواني ورودريجو

ما هي خطة برشلونة للدعم الهجومي؟

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

يفاضل نادي برشلونة بين رودريجو مورينو، مهاجم فالنسيا، وكريستيان ستواني، لاعب جيرونا، للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

برنس بواتينج سوف يرحل عن برشلونة بنهاية فترة الإعارة مما يعني ضرورة ضم مهاجم بديلًا.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنّ النادي الكتالوني يرغب في ضم رودريجو من فالنسيا مستغلًا اضطرار الخفافيش للتخلي عن اللاعب بسبب قانون اللعب المالي النظيف.

وأوضحت أنّ قيمة الشرط الجزائي في عقد مهاجم اللاروخا يصل إلى 120 مليون يورو إلا أنّ الخفافيش قد يوافق على بيعه مقابل 60 مليون يورو فقط.

رسميًا: وست هام يستغني عن الثلاثي أندي كارول، سمير نصري، أدريان كاستيو هذا الصيف. pic.twitter.com/4S9uk70Sew — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 29, 2019

وكان ريال مدريد يرغب في ضم صاحب الـ 28 عامًا الموسم الماضي ولكن مارسيلينو رفض التخلي عن اللاعب.

في إطار متصل، أكدت الصحيفة رغبة البلوجرانا في التعاقد مع ستواني ودفع الشرط الجزائي الذي يصل إلى 10 ملايين يورو فقط بعد هبوط جيرونا لدوري الدرجة الثانية.

وأشارت إلى أنّ الهدف من ضم ستواني هو وجود مهاجم بديل قوي قادر على المداورة مع لويس سواريز.

جدير بالذكر أنّ برشلونة لم يحقق سوى بطولة الدوري الإسباني خلال الموسم الجاري بعد أن كان منافسًا على الثلاثية.