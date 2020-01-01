برشلونة يعلن إصابة أومتيتي من جديد

المصائب تتوالى على البلوجرانا

أعلن برشلونة تعرض قلب دفاعه الفرنسي صامويل أوتيتي لإصابة جديدة وغيابه عن موقعة فياريال المقبلة لحساب الدوري الإسباني.

الإصابات لازمت الدولي الفرنسي طوال الموسم الحالي والماضي، ولعبت دوراً في تراجع مستواه وابتعاده عن التشكيل الأساسي.

ونشر النادي بياناً مقتضباً ذكر فيه أن اللاعب عانى من شعور بعدم الراحة على مستوى الركبة اليسرى خلال التدريبات.

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وأضاف البيان أن حالة اللاعب ستتم متابعتها بشكل دوري مع تلقيه للعلاجات، وعلى أساسها سيتم تحديد موعد عودته.

ويتوقع غياب أومتيتي عن مباراة فياريال المقبلة مساء الأحد بالليجا، ليستمر الثنائي كليمون لونجليه وجيرارد بيكيه أساسيان.

غياب أومتيتي ينضم لسلسلة من المشاكل التي يعاني منها الفريق الكتالوني مؤخراً، سواء على صعيد تراجع النتائج واقتراب خسارة الليجا، أو الحديث عن رحيل ليونيل ميسي.

النجم السابق لليون لعب فقط 18 مباراة هذا الموسم، وغاب 10 مباريات عن قائمة الفريق بسبب الإصابات على مستوى الركبة والقدم.