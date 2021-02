اعترى برشلونة وجماهيره حالة من الغضب تجاه الحكم ماتيو لاهوز، بعد قرارات مثيرة للجدل اتخذها خلال مباراة البرسا الأخيرة مع إشبيلية في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

المباراة التي أقيمت بملعب رامون سانشيز بيزخوان وانتهت بفوز النادي الأندلسي بهدفين نظيفين، شهدت لغطًا تحكيميًا كثيرًا حيال لقطة عرقلة لجوردي ألبا من قبل سوسو بينما كانت النتيجة 1-0 لأصحاب الأرض.

لاهوز رفض احتساب الكرة ركلة جزاء رغم أن العرقلة كانت من داخل المنطقة، واكتفى باعتبارها ركلة حرة، ليخرج رونالد كومان وينفجر غضبًا في المؤتمر الصحفي بسبب قرار الحكم الإسباني الشهير.

برشلونة قرر أن يُعبِّر عن غضبه من قرار لاهوز بطريقة خاصة، حيث نشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يُظهر كيف أن ألبا تعرض للعرقلة من داخل منطقة الجزاء.

🤔 This is how we saw it. pic.twitter.com/HxfMgKiTvH