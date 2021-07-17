برشلونة يطلب المساعدة من لاعبيه الكبار

برشلونة يطلب من لاعبيه الكبار المساعدة لتجاوز الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.

تطرق إدارة برشلونة كل الأبواب الممكنة للخروج من الأزمة المالية التي تضرب النادي الإسباني.

آخر ما فعلته إدارة برشلونة التواصل مع اللاعبين الكبار لطلب مساعدتهم والموافقة على تقليص رواتبهم.

مع من تواصلت إدارة برشلونة؟

بدأت إدارة برشلونة التواصل مع لاعبي فريق كرة القدم الكبار لتقليص رواتبهم مجددًا.

لاعبو فريق كرة القدم قد وافقوا على تقليص رواتبهم أكثر من مرة منذ جائحة فيروس كورونا.

الإدارة تحدثت مع وكلاء سيرجي روبرتو وسيرجيو بوسكيتس وجيرارد بيكيه وجوردي ألبا. كما أرسل النادي خطابًا إلى اللاعبين لشرح وضع النادي ماديًا.

لماذا يرغب برشلونة في تقليص رواتب لاعبيه؟

إدارة برشلونة تواجه حاليًا أزمة مالية تستلزم تقليص النفقات خاصة رواتب لاعبيه لتفادي مخالفة قوانين اللعب المالي النظيف وللوصول إلى الحد المسموح به لرواتب اللاعبين الموضوع من قِبل رابطة الدوري الإسباني.

ويأمل برشلونة في تقليص رواتب الرباعي المذكور بنسبة 40%.

هل وافق اللاعبون على تقليص الرواتب؟

بحسب صحيفة سبورت الكتالونية فإن اللاعبين رفضوا تقليص رواتبهم، النادي في محاولته الثانية لإقناعهم عرض عليهم تمديد عقودهم؛ أي بمعنى الحصول على نفس الراتب لكن مقسم على عدد من السنوات.

خطة برشلونة الحالية تشبه خطة الرئيس السابق جوان لابورتا وهو ما عرضه على اللاعبين عقب جائحة كورونا ووافق عليه بيكيه ودي يونج وكليمنت لونجليه ومارك تير شتيجين ورفضه باقي اللاعبين.

الصحيفة الكتالونية قالت إن ليونيل ميسي هداف وقائد الفريق وافق على ما عُرض عليه، وأنه تجديده المقبل سيكون من سنتين إلى خمس سنوات مع تقليص راتبه.

ويعاني برشلونة من إمكانية عدم التجديد لميسي وعدم تسجيله إن لم يوفق أوضاعه المالية.

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