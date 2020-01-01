برشلونة يصطدم بنابولي لتحسين سجله السيئ في إيطاليا

التعادل يطغى على مباريات برشلونة في إيطاليا

يستعد برشلونة لمواجهة نابولي الإيطالي، مساء غد الثلاثاء في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

مباراة الغد، ستكون الأولى رسمياً بين الفريقين، إذ سبق وأن تواجها في خمس مباريات ودية سابقة كانت الغلبة فيهم للفريق الإسباني.

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برشلونة سجله ليس جيداً، في إيطاليا، وسيعمل أبناء المدرب كيكي سيتين على تحسين هذا السجل في مباراة الغد خاصة مع تراجع مستوى نابولي الفترة الأخيرة

سنستعرض معاً في التقرير التالي، نتائج برشلونة على الأراضي الإيطالية في دوري أبطال أوروبا خلال السنوات الماضية.

في السنوات الأخيرة، لعب برشلونة في إيطاليا 19 مباراة، نجح خلالها في الفوز أربع مرات فقط، وتعادل في تسع مناسبات، وخسر في ستة.

آخر مباراة لعبها البلوجرانا في إيطاليا، كانت أمام إنتر في الموسم الحالي، خلال دور المجموعات وفاز فيها بهدفين لهدف.

أكبر هزيمة تعرض لها برشلونة، كانت بثلاثية نظيفة، وحدثت ثلاث مرات وكانوا على يد روما ويوفنتوس، الأولى خلال موسم 2002/01 في دور المجموعات، بينما كانت الثانية الموسم قبل الماضي في إياب الدور ربع النهائي، وفي 2017 خسر برشلونة من يوفنتوس بثلاثية في ذهاب ربع نهائي البطولة.

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وأكبر فوز لبرشلونة، كان بهدفين دون رد على حساب أودينيزي في 2005/06، خلال دور المجموعات.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب بين الفريقين، ستكون مساء 18 مارس القادم على ملعب كامب نو.