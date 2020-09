نُشرت بعض التسريبات لشكل قميص برشلونة في موسم 2021-2022 القادم، وقد شهد بعض التغييرات التي يمكن أن تُنعت بالثورية.

ويبدو أن الطقم مستوحى من شعار برشلونة بالدرجة الأولى، على أن يستوحى النصف الأيمن العلوي من "Creu de Sаnt Jordi".

هذا الشيء هو أعلى الأنواط التي يمكن أن يتحصل عليها أحد في كتالونيا وأُسست من قبل الحكومة الذاتية في عام 1981.

أما الجزء العلوي من ناحية اليسار فسيحتوي على شعار "Senyera" وهو أيضًا أحد شعارات كتالونيا ولكن في شكل شرائط عمودية لا أفقية.

❗| Here is the rumoured FC kit for the 2021-22 season. [@ffpolo] pic.twitter.com/wyuZXjgFQo