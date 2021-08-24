برشلونة يرفض عرض لايبزيج "السخيف" لضم نجمه المتمرد

الشكوك مستمرة حول مصير اللاعب

حدد نادي برشلونة الإسباني، مطالبه النهائية من أجل التخلي عن إيلاش موريبا لاعب وسط الفريق هذا الصيف.

برشلونة حاول إقناع اللاعب بتجديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2022، ولكنه لم يكن قادرًا على تلبية مطالب نجمه الشاب.

لايبزيج يعتبر هو الطرف الأكثر اهتمامًا بموريبا، حيث دخل في مفاوضات جدية مع برشلونة خلال الأيام القليلة الماضية لإتمام الصفقة.

وعلمت صحيفة "سبورت" أن برشلونة لا يزال ينتظر من لايبزيج رفع عرضه المقدم للحصول على خدمات اللاعب قبل إغلاق السوق في 31 أغسطس.

العرض الأول وصل إلى ثمانية ملايين يورو فقط، وهو ما وصفته إدارة برشلونة بالعرض السخيف مقارنة بقدرات اللاعب وموهبته.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة لن يطلب قيمة الشرط الجزائي في عقد صاحب الـ18 سنة، والتي تصل إلى 25 مليون يورو.

وعلى الأرجح سيسمح النادي الكتالوني له بمغادرة النادي، في حالة وصول أي عرض إلى قيمة 20 مليون يورو قبل نهاية الميركاتو.

وفي حالة عدم وصول العرض المناسب، سيلجأ النادي لإبقاء اللاعب، دون عدم إشراكه بفريق المدرب رونالد كومان.

اقرأ أيضًا .. كومان ينكر رحيل ميسي .. كيف يؤذي مدرب برشلونة فريقه دون أن يشعر؟

أخبار جيدة في برشلونة.. عودة فاتي تقترب

وفي سياق منفصل قام موريبا بالترحيب بعودة زميله أنسو فاتي إلى تدريبات برشلونة من جديد تمهيدًا للظهور في المباريات.

وقال في رسالة عبر حسابه على موقع إنستجرام:"سعيد برؤيتك في الميدان يا أخي من جديد".

جدير بالذكر أن موريبا لعب 18 مباراة مع الفريق الأول برشلونة، ونجح في تسجيل هدفًا وحيدًا وصنع 3 بمختلف المسابقات.