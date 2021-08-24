أخبار جيدة في برشلونة.. عودة فاتي تقترب

أصبح أنسو فاتي على مقربة من العودة إلى صفوف برشلونة.

تلقى نادي برشلونة الإسباني أخبارًا جيدة أخيرًا، بعدما خاض نجمه الشاب أنسو فاتي أجزاء من المران مع باقي المجموعة.

ويدخل أنسو فاتي المرحلة الأخيرة من تعافيه بعد قرابة ثمانية أشهر من المحنة التي تعرض لها، بعد إصابته في الركبة، واضطراره للخضوع لعدد من الجراحات فيها.

ومن المتوقع أن يعود أنسو فاتي للعب مع برشلونة في منتصف سبتمبر المقبل، مباشرة بعد فترة التوقف الدولي، ومن المحتمل أن تكون عودته في مباراة نارية تحديدًا في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني أمام إشبيلية على ملعب رامون سانشيز بيثخوان.

برشلونة زف الخبر السار بعودة فاتي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، حيث نشر تغريدة جاء فيها: "أنسو فاتي عاد إلى المران مع المجموعة".

ومنذ نوفمبر 2021، خضع أنسو فاتي لأربع عمليات جراحية، وذلك من إصابته في الغضروف المفصلي للركبة اليسرى، ومنذ ذلك الحين مر بالعديد من المشاكل بسبب عدم إجراء الجراحة الأولى بالشكل الأمثل.

ويبدو أن عودة فاتي أصبحت قريبة، رغم خوف اللاعب من الركض بشكل قوي حتى لا تعاوده الإصابة من جديد.

وعاد أنسو فاتي بداية شهر أغسطس للعمل على أرض الملعب بشكل فردي وبخطوات مدروسة، ومن الآن فصاعدًا سيكون قادرًا على التدرب مع زملائه في الفريق.

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