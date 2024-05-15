برشلونة يرد على اتهامات لابورتا بالفساد .. وتهديد صريح من "غريم الرئيس"

رئيس النادي الكتالوني يدافع عن نفسه

علق برشلونة على الاتهامات التي طالت مجلس إدارته برئاسة جوان لابورتا، بشأن وجود شبهة فساد فيما يتعلق بضمان بنكي سهّل وصوله إلى مجلس الإدارة.

وكانت صحيفة "البريوديكو"، قد أكدت أن جوان لابورتا ومجلس إدارته يخضعان للتحقيق المالي مرة أخرى، بسبب ضمان بنكي أتاح لهم الفوز بمقاعد مجلس إدارة النادي الكتالوني.

وأصدر برشلونة بيانًا قال خلاله: "بمجرد صدور الضمان الزائد بقيمة 124 مليون يورو، والذي كشف فيه المديرون عن أصولهم الشخصية، والذي سمح بتشكيل مجلس إدارة النادي، تم تشكيل المجلس بالكامل".

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وتابع البيان: "اضطر مجلس الإدارة إلى تفعيل حساب جماعي لتغطية تكاليف الضمان المالي، وفي هذا الحساب حصل أعضاء مجلس الإدارة على مساعدات على شكل قرض دون تعويضات أخرى".

وفي حالة شركة ISL Fútbol Limited Liability Company، فإن مساهمتها لم تولد أي تعويض إضافي، علاوة على ذلك، فقد قام برشلونة في السنوات الأخيرة بتقليص علاقته التجارية مع هذه الشركة، والتي بدأت عام 2015، لكنه فعل ذلك بسبب الفرص الأفضل التي وجدها النادي في السوق، دون المساس باستمرار العلاقة التجارية.

وفي هذا السياق، أصدر فيكتور فونت، المرشح السابق لرئاسة برشلونة، الذي هدد في الصباح في مقابلة على راديو كتالونيا بتقديم طلب لوم إذا تم تجاوز "خطوط حمراء" معينة، بيانًا تحدث فيه عن "حالة صارخة وغير مقبولة لتضارب المصالح".

وطلب فونت حضور مسؤول الشفافية في النادي وحث برشلونة على تنفيذ "ممارسة الشفافية" لشرح جميع العمليات بين النادي الكتالوني وISL.