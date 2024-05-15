الآن لابورتا هو المتهم.. تحقيقات الفساد المالي تضرب برشلونة مجددّا!

رئيس النادي الكتالوني في موقف لا يحسد عليه

أثناء سير التحقيقات فيما يعرف بـ"قضية نيجريرا" تم فتح ملف جديد يخص إدارة جوان لابورتا الحالية، لتتخذ التحقيقات مسارًا آخر.

ووفقًا لصحيفة "البريوديكو" فإن رئيس برشلونة لابورتا ومجلس إدارته يخضعان للتحقيق المالي مرة أخرى، بسبب ضمان بنكي أتاح لهم دخول النادي الكتالوني كمجلس إدارة.

ولكن يبدو أن الضمان البنكي مشكوك في دخوله بشكل اعتيادي وشفاف إلى خزائن النادي الكتالوني أو على الأقل لم يتم سداد ضماناته البنكية لرابطة الدوري الإسباني، رغم أن الطرف الآخر يشير إلى أن قيمة الضمان دخلت في بعض العقود التي أبرمها النادي الكتالوني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصحيفة تشير إلى أن شركة ISL Futbol Limited Liability Company الأمريكية المتخصصة في التسويق الرياضي، قامت بإرسال تحويل مصرفي إلى حساب في إسبانيا بقيمة تصل إلى 350 ألف يورو، والذي كان باسم جميع أعضاء مجلس الإدارة الذين انضم إليهم الرئيس لابورتا بعد انتخابه.

برشلونة لم يسدد مستحقات ما أسمته الشركة الأمريكية بـ"القرض" لصالح المسؤولين الرياضيين في إسبانيا، مما أثار شكوكًا حول التعامل مع الضمان البنكي، أو ربما إساءة استخدام قيمة هذه الأموال.