برشلونة يخصص قميصًا جديدًا لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

أرباح إضافية؟

سيدخل برشلونة موسم 2021-22 بصورة مختلفة عن المعتادة، حيث تقرر أن يرتدي قميصين مختلفين على الصعيد المحلي والأوروبي.

ومن قبل، انتشرت صورًا للقميص الذي سيرتديه النادي الكتالوني الموسم المقبل بعد تسريبه على الإنترنت، والمفاجأة أنه لن يكون قميص البرسا في المنافسات الأوروبية.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن برشلونة سيرتدي قميصًا خاصًا بدوري أبطال أوروبا يختلف عن قميص الدوري الإسباني، والهدف من ذلك تجاري في المقام الأول.

القميص الجديد الذي لم يُعلن حتى الآن أو يتم تسريب أي صور له، سيكون الهدف أيضًا من خلفه الترويج لمدينة برشلونة كوجهة سياحية بعد ما عانته من آثار مدمرة على الصعيد الاقتصادي بسبب فيروس كورونا.

قميص دوري الأبطال سيحتوي كذلك على معالم وروح مدينة برشلونة وأحيائها، كما يهدف إلى الاحتفال بذكرى 30 عامًا على دورة برشلونة الأوليمبية، مع الحفاظ على روح نادي برشلونة وشخصيته المعتادة في القمصان.

بشكل عام، هذه ليست المرة الأولى التي يرتدي فيها برشلونة قميصين مختلفين على الصعيد الأوروبي والمحلي، فقد سبق وأن حدث ذلك في زمن البرسا مع كرويف، عندما وردت شركة "كابا" قميصًا للدوري وآخر للكأس الأوروبية.

العديد من الأندية الأوروبية الكبرى حول العالم تنتهج السياسة نفسها، وفي مقدمتها باريس سان جيرمان، وكذلك بوروسيا دورتموند وغيرهما، وهذه السياسة دائمًا ما تدر أموالًا ضخمة لخزائن الأندية وشركات صناعة الملابس.

الجدير بالذكر أن برشلونة خرج من نسخة دوري أبطال 2020-21 بعد الهزيمة من باريس سان جيرمان في دور الـ16 بمجموع المباراتين 5-2.