تداولت الصحف الإسبانية صورًا لقميص برشلونة المتوقع للموسم المقبل، والذي يفترض أن يتم الإعلان الرسمي عنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة من قبل شركة نايكي.

وأتى القميص الجديد بصورة تبدو مختلفة إلى حد ما عن قميص هذا الموسم، مع الحفاظ على هوية برشلونة المستدامة بالخطوط الحمراء واللون الأزرق التقليدي.

ومن المقرر أن يرتدي برشلونة القميص الجديد بداية من نهايات هذا الموسم كما جرت العادة، أي في الجولات القليلة المقبلة من عمر الدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن قميص برشلونة الموسم المقبل سيكون على النحو الآتي:

Set to be the new 2021/22 FC Barcelona home shirt they say ....🤔🤔🤔#FCBarcelona pic.twitter.com/sMC9URIos4