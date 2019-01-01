برشلونة يخشى غياب فاتي عن الكلاسيكو

فاتي محتار بين منتخب إسبانيا وبرشلونة

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

يخشى نادي برشلونة الإسباني خسارة خدمات أنسو فاتي، لاعب الفريق، خلال الشهر المقبل حال شارك مع منتخب إسبانيا في بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا.

فاتي شارك في 6 مباريات خلال الموسم الجاري بجميع البطولات ولم يغب سوى عن مواجهة أتلتيك بلباو.

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وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنّ اللاروخا يسعى جاهدًا لتواجد اللاعب في قائمة المنتخب خلال بطولة كأس العالم المقامة بين 26 أكتوبر و17 نوفمبر المقبل بوجود أنسو فاتي.

وأوضحت أنّ إدارة برشلونة لا ترغب في رحيل اللاعب خلال هذه الفترة وذلك لكونه صار عنصرًا أساسيًا كما أنّ البلوجرانا سوف يخوض العديد من المباريات الهامة خلال هذه الفترة.

وتعد مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو بالجولة العاشرة من الليجا هي الأهم بالنسبة لبرشلونة خلال هذه الفترة.

وكان إيرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، قد أعلن أنّ مغادرة صاحب الـ 16 عامًا إلى المنتخب خلال هذه الفترة قد تكون خطوة للخلف في مسيرة اللاعب.

ومن المتوقع أن يغيب اللاعب عن 7 مباريات بسبب الالتزام مع منتخب إسبانيا أبرزها الكلاسيكو ومباراتي سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا.