برشلونة يختبر كوتينيو والمكافأة رقم ميسي

يواجه كوتينيو الاختبار الأخير في علاقته مع برشلونة.

تدرس إدارة نادي برشلونة الإسباني منح البرازيلي فيليبي كوتينيو فرصة عظيمة جديدة، رغم رغبتها مسبقًا في إيجاد نادٍ يقبل الحصول على خدماته.

ويمتلك كوتينيو عقدًا مع برشلونة يمتد حتى يونيو 2023، وحقيقة أنه قضى الموسم الماضي دون أي منافسة بعد تعرضه لإصابة في الركبة، جعله واحدًا من بين اللاعبين المرشحين للخروج من ملعب "كامب نو".

ورغم ذلك، إلا أنه بعدما وضع كوتينيو قدمًا ونصف خارج برشلونة، تغير الوضع جذريًا خلال الأسبوع الماضي.

كيف تغير وضع كوتينيو في برشلونة؟

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن رحيل ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان، جعل كوتينيو يحصل على فرصة للاستمرار.

وبالإضافة إلى ذلك فإن قيام جيرارد بيكيه بتخفيض راتبه جعل برشلونة لا يحتاج حاليًا لرحيل كوتينيو، وحسب الصحيفة الإسبانية، فإن البرازيلي سيحصل على فرصة أخيرة لإظهار أفضل نسخة منه، والتي تعاقد بسببها برشلونة معه من ليفربول الإنجليزي.

وبالإضافة إلى ذلك، تأكد برشلونة من أن العروض المقدمة إلى كوتينيو لم تقنع التوقعات الاقتصادية للنادي، خاصة وأنه انتقل إلى النادي الكتالوني مقابل 160 مليون يورو في يناير 2018.

وبدون ميسي، فإن الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة مقتنع بأن كوتينيو يمكن أن يلعب دورًا بارزًا في الفريق، لأنه سيكون لديه حرية أكبر في الملعب، ما يمنح إمكانية التألق.

ولذلك فإن كوتينيو أمام الاختبار النهائي لمحاولة إثبات نفسه في برشلونة، ويأمل البرازيلي في أن يحول صافرات الاستهجان التي تلقاها في آخر مرة ظهر فيها مع الفريق إلى تصفيق من جماهير "كامب نو".

ما هو مصير رقم ميسي في برشلونة؟

وعلى مدار 13 موسمًا بوجود الرقم 10 في برشلونة على ظهر ليونيل ميسي، سيبدأ النادي الكتالوني مرحلة جديدة، ويبحث الآن عن لاعب يمكنه حمل الرقم المميز.

ميسي حصل على الرقم 10 في صيف 2008 بعد رحيل البرازيلي رونالدينيو عن الفريق، وحقق به نجاحات استثنائية مع برشلونة.

وحسب "موندو ديبورتيفو" فإنه مع رحيل ميسي إلى باريس سان جيرمان، أصبح الرقم 10 شاغرًا، وتفكر إدارة برشلونة في منحه إلى كوتينيو.

كوتينيو حمل الرقم 10 من قبل في مسيرته، تحديدًا مع ليفربول، وأثناء إعارته من برشلونة إلى بايرن ميونخ الألماني.

ويفكر كوتينيو، الذي ارتدى الرقم سبعة في أول موسم له مع برشلونة والرقم 14 خلال الموسم الماضي، في أمر خلافة ميسي وحمل القميص 10.

ولا يريد كوتينيو الذي ستكون كل العيون مركزة عليه بالفعل على أمل استعادة مستواه في أن يحمل ضغطًا إضافيًا بحمل القميص رقم 10، إلا أن اللاعب يفكر في خوض هذا التحدي.

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