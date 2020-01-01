برشلونة يحسم موقفه من ضم هافيرتز

صفقة هامة بالنسبة لإدارة البرسا..

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة يُتابع كاي هافيرتز، لاعب باير ليفركوزن، بصورة أسبوعية من أجل التعاقد معه في الصيف المقبل.

ويُعد هافيرتز من أبرز المواهب الألمانية سطوعًا في الآونة الأخيرة، ويعيش حالة كبيرة من التألق داخل جدران ليفركوزن، وسط اهتمام كبير وواضح من بايرن ميونخ به أيضًا.

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الصحيفة أشارت أن كشافي برشلونة يتابعون اللاعب بصورة دورية، وآخرها كان من خلال تواجدهم في ألمانيا خلال مباراة ليفركوزن وأتليتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، والتي فاز بها الفريق الألماني بهدفين لهدف.

لكن يؤمن مسؤولو البرسا بصعوبة مهمتهم في ظل ارتباط اسم اللاعب ببايرن ميونخ، والذي يتمتع بقدرة فائقة على إقناع أي لاعب ألماني بالانضمام إلى صفوفه، إلى جانب وجود مانشستر يونايتد على الخط أيضًا.

السعر المبدئي لهافيرتز في الصيف المقبل قد يتخطى 100 مليون يورو، فما أظهره اللاعب من تألق لافت للنظر سيجعل إدارة ليفركوزن تُغالي في متطلباتها لتركه.

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تاريخ العلاقة بين بايرن ميونخ وباير ليفركوزن فيما يتعلق بالانتقالات غير جيد أو مبشر، فرودي فولر، المدير الرياضي لفريق مصنع الأدوية، لا يحب أن يبيع لاعبيه إلى البافاري بأي شكل من الأشكال، والتاريخ ساطع بالأمثلة، كيوليان براندت وكذلك آرتورو فيدال.

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وكشف صحيفة "آس" الإسبانية أنّ برشلونة خطط بالفعل لضم اللاعب مع إشراك كارليوس آلينيا وإيمرسون ومارك كوكوريلا في الصفقة لخفض السعر، خاصة وأنّ القيمة السوقية للاعب تصل إلى 80 مليون يورو أو أكثر.

ولكن الصحيفة أشارت إلى تراجع البلوجرانا عن هذه الخطوة في الوقت الراهن وذلك لأن الإدارة لا تراه أولوية ويمكن تأجيل النظر في جلبه.

الدولي الألماني البالغ من العمر 20 عامًا كان قد سجل الموسم الماضي 17 هدفًا وصنع أربعة آخرين، ليكون النجم الأول لليفركوزن من دون منازع.

مهمة كبيرة ستكون على عاتق برشلونة للحصول على صانع الألعاب الذي يُجيد اللعب كجناح وكمنتصف ملعب هجومي أيضًا، فالنادي الإسباني يؤمن بمدى ثورية وأهمية اللاعب وعلى استعداد للقتال في سبيل الظفر بخدماته.