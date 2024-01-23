برشلونة يحسم موقفه من العروض السعودية لليفاندوفسكي

حسم نادي برشلونة موقفه النهائي بشأن مستقبل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل.

ويعاني ليفاندوفسكي من حالة "فراغ تهديفي" في الفترة الأخيرة، الأمر الذي تسبب في سوء نتائج الفريق بالدوري الإسباني، حيث يتأخر بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد و8 عن جيرونا (خاض مباراة أكثر).

وذكرت صحيفة "سبورت" أن "برشلونة لن يجبر ليفاندوفسكي على الرحيل بنهاية الموسم، رغم تلقيه عروضا، لأنه يرغب في الاعتماد عليه في المستقبل".

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وأضافت: "ليفاندوفسكي هو من سيقرر مستقبله، والنادي سيعطيه كامل الحرية بالبقاء أو الرحيل الموسم المقبل، على أن يتم احترام أي قرار يتخذه اللاعب في الصيف المقبل".

وختمت: "إدارة البارسا منحت (ليفا) الحق في تقرير مسيرته، وسيتم احترام قراره، بينما تطارده الأندية السعودية منذ الصيف الماضي".