برشلونة يحدد موقفه من جوسينس!

نادي برشلونة يحدد موقفه النهائي من روبين جوسينس نجم أتالانتا ومنتخب ألمانيا.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة قد اتخذ قراره النهائي فيما يتعلق بمحاولة ضم اللاعب روبين جوسينس من صفوف أتالانتا الإيطالي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن اللاعب كان يلقى إعجابًا كبيرًا في صفوف إدارة برشلونة بالأسابيع الأخيرة.

وبالرغم من ذلك قررت الإدارة أن تصرف النظر عن فكرة ضم اللاعب لصفوف النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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وأكدت الصحيفة أن قرار الإدارة جاء بعد التأكد من تكاليف الصفقة الباهظة التي لن يستطيع الفريق تحملها في الوقت الحالي.

وبحسب ما ذكرت الصحيفة فالصفقة كانت ستكلف برشلونة على الأقل 35 مليون يورو، وهو الرقم الذي يصعب دفعه في ظل الظروف الحالية.

ويقدم اللاعب مستويات مذهلة رفقة أتالانتا في الدوري الإيطالي، وقدم حتى الآن بطولة جيدة في كأس الأمم الأوروبية رفقة ألمانيا.

جدير بالذكر أن برشلونة قام حتى الآن بثلاث صفقات في سوق الانتقالات كانت كلها مجانية، عدى إيمرسون الذي عاد من صفوف ريال بيتيس مقابل تسعة مليون يورو.