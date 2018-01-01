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برشلونة يحدد موعدًا لحسم مستقبل فالفيردي

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هل يستمر فالفيردي لعام إضافي أم يرحل بنهاية الموسم؟

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

منح نادي برشلونة الإسباني المدرب إيرنستو فالفيردي مهلة قليلة للكشف عن مستقبله مع البلوجرانا سواء بالتمديد لعام إضافي أو الرحيل.

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فالفيردي لديه عقد حتى يونيو 2019 وهناك بند يسمح له بالتمديد لعام إضافي.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ إدارة برشلونة تحدثت مع فالفيردي قبل عطلة أعياد الميلاد بشأن مستقبله.

وأوضحت أنّ الإدارة طلبت من المدرب التوصل لقرار نهائي بشأن رغبته في الاستمرار بنهاية شهر فبراير المقبل.

برشلونة يود حسم ملف المدرب، ففي حال رفض إيرنستو الاستمرار سوف يتم التفاوض مع المدرب الجديد.

وكانت التقارير الصحفية تؤكد مراقبة النادي الكتالوني لمدرب ساسولو، دي زيربي، لأجل خلافة فالفيردي.

وحقق مدرب أتلتيك بلباو السابق بطولة الدوري الإسباني وكأس الملك والسوبر المحلي رفقة النادي الكتالوني.

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