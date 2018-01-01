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هل يرحل فالفيردي؟ برشلونة يراقب مدرب ساسولو

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النادي الكتالوني قد يتعاقد مع مدرب إيطالي خلال الفترة المقبلة

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

يراقب نادي برشلونة الإسباني المدير الفني لنادي ساسولو، روبرتو دي زيربي، لتدريب الفريق خلف إيرنستو فالفيردي.

فالفيردي لديه عقد ينتهي في الصيف المقبل مع إمكانية تمديد عقده لعام إضافي إلا أنّه قد يرحل بنهاية الموسم.

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وذكرت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية أنّ مسؤولين في برشلونة تواجدوا في آخر 3 مباريات لفريق ساسولو لمتابعة دي زيربي ليكون ضمن المرشحين لخلافة فالفيردي.

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وأشارت إلى أنّه رغم تحسن النتائج بصورة واضحة مع فالفيردي مؤخرًا وصدارة الدوري الإسباني بجانب التأهل لدور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا إلا أنّ مدرب بلباو السابق لن يستمر مع الفريق.

Roberto De Zerbi Sassuolo

دي زيربي يتولى تدريب ساسولو منذ مطلع الموسم الجاري وقادهم في 18 مباراة حقق الفوز في 8 مباريات والتعادل 6 مرات والهزيمة في 4 مرات.

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ساسولو يحتل المركز الثامن في ترتيب الدوري الإيطالي خلال الموسم الجاري.

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