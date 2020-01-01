برشلونة يُحدد ملعبه البديل تحسبًا لأزمات كورونا

خطوة موفقة..

أذعن مسؤولو برشلونة إلى قرار الاتحاد الإسباني بتحديد ملعب بديل لكامب نو هذا الموسم، وتوصلوا إلى اتفاق ثنائي مع نظرائهم في مايوركا لاستخدام ملعبهم حال تفاقم أزمات كورونا.

ونصت لوائح الليجا على أنه "بشكلٍ استثنائي وطوال هذا الموسم، عندما تكون هناك ظروف ناتجة عن هذا الوباء ويتعذر على النادي خوض مبارياته في ملعبه، إما بسبب استحالة الوصول إلى المنطقة المحددة أو استخدام المرافق، فيجب أن يُستخدم ملعب آخر يحظى بموافقة الاتحاد والرابطة".

على الفور بدأت إدارة برشلونة في مفاوضاتها واتفقت مع نظيرتها في مايوركا على استخدام ملعب بالياريك سون مويكس "إيبيروستار" حال عجزوا عن اللعب في كامب نو بسبب كورونا.

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في الوقت نفسه فإن الأمر نفسه سيُطبق لمايوركا الذي هبط الموسم المنقضي إلى الدرجة الثانية، ففي حال تفاقم كورونا في إقليمه سيلجأ إلى ملعب كامب نو.

ويستعد برشلونة لافتتاح مبارياته على صعيد الدوري الإسباني يوم 27 سبتمبر الحالي، عندما يستضيف فياريال في ملعب كامب نو ضمن الجولة الثالثة من الليجا.

البرسا لم يخض أول جولتين من الليجا نتيجة لطول موسمه الماضي والذي امتد حتى منتصف أغسطس نظرًا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بالبرتغال، ما جعل رابطة الدوري الإسباني تقرر منحه وقتًا أطول للراحة والتعافي.

الجدير بالذكر أن برشلونة سيخوض مباراة أمام إلتشي على ملعب كامب نو يوم السبت المقبل في بطولة كأس جوان جامبر الودية وبعد الفوز في ودية يوم الأربعاء على جيرونا بثلاثية نظيفة بملعب يوهان كرويف.