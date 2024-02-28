"التعاقد معه مُعقّد و4 بدائل على الطاولة".. برشلونة يحدد "الخيار الأول" لخلافة تشافي

من المدرب الذي تحبه إدارة البارسا؟

تتواصل التكهنات بشأن تحركات برشلونة للتعاقد مع مدير فني جديد في الموسم المقبل، خلفًا لتشافي هيرنانديز الذي أعلن رحيله بنهاية الموسم الجاري، بسبب سوء النتائج.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال يحظى بإعجاب كبير في برشلونة، بفضل المسيرة المميزة التي قدمها مع الجانرز، خلال المواسم الماضية، إلى جانب تواجده بجوار بيب جوارديولا (أحد فلاسفة التيكي تاكا) في مانشستر سيتي.

وأوضحت أن برشلونة سيواجه صعوبة كبيرة في التعاقد مع أرتيتا، الذي يمتلك بالفعل عرضًا للتجديد مع آرسنال، وصرّح في وقت سابق من الشهر الجاري بأنه "لا ينوي الرحيل".

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مدرب آخر من البريميرليج يحظى بالقبول في النادي الكتالوني، هو الإيطالي روبيرتو دي زيربي المدير الفني لبرايتون، لكن "إدارة البارسا لا تنوي دفع شرطًا جزائيًا من أجل التعاقد معه"، حسب "سبورت".

ولفتت الصحيفة إلى أن "تشابي ألونسو المدير الفني لباير ليفركوزن، لا يبدو قريبًا من البلوجرانا، في ظل ارتباطه الكبير بالعملاقين بايرن ميونخ وليفربول".

وختمت: "سيكون الاتجاه نحو أحد الثلاثي الألماني (الحُر) هانز فليك أو توماس توخيل أو جوليان ناجلسمان، وخلال الأسابيع المقبلة قد تكون هناك بالفعل اجتماعات مع المدربين لاتخاذ قرار نهائي".